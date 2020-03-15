У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином проти поширення коронавірусу Covid-19. Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки.
Про тимчасове закриття усіх торгових закладів повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй фейсбук-сторінці.
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З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже,
– наголосив Садовий.
Відповідне рішення про закриття усіх закладів приймуть 16 березня під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки.
Згодом Садовий у коментарі ZAXID.NET уточнив, що закритими будуть всі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян. Відтак, вже з понеділка у столиці Галичини закриють ресторани, кав'ярні та торгово-розважальні центри.
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До слова, напередодні львівський ресторатор Вардкес Арзуманян оголосив про закриття з 17 березня своїх ресторанів на період карантину. Йдеться про такі 6 закладів:
- Кентавр,
- Mons Pius,
- Шампанерія Х&Х,
- Лібрарія,
- Пара Джанов,
- Тарон.
"Якщо закриті ресторани збережуть хоча б одне життя, треба закривати. Завтра останній робочий день у всіх наших закладах. З вівторка, 17 березня, закриваємось на карантин. Поки що на два тижні", – повідомив Арзуманян у коментарі ZAXID.NET.
Де в Україні закрили усі заклади торгівлі? У Чернівецькій області. Там оголосили надзвичайну ситуацію, тож непрацюють усі ринки, не курсує міжрегіональний громадський транспорт, закриті спортивні клуби і театри.
Також по всій Україні закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".
Головне про карантин в Україні:
- На території України 12 березян оголосили трьохтижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.
- У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
- Також заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участі 200 та більше осіб.
- Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.