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      У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС

      - Читать новость на русском
      Садовий оголосив про закриття усіх торгових закладів у Львові / Фото 24 каналу

      У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином проти поширення коронавірусу Covid-19. Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки.

      Про тимчасове закриття усіх торгових закладів повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй фейсбук-сторінці.

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      З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже,
      – наголосив Садовий.

      Відповідне рішення про закриття усіх закладів приймуть 16 березня під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки.

      Згодом Садовий у коментарі ZAXID.NET уточнив, що закритими будуть всі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян. Відтак, вже з понеділка у столиці Галичини закриють ресторани, кав'ярні та торгово-розважальні центри.

       

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      До слова, напередодні львівський ресторатор Вардкес Арзуманян оголосив про закриття з 17 березня своїх ресторанів на період карантину. Йдеться про такі 6 закладів:

      • Кентавр,
      • Mons Pius,
      • Шампанерія Х&Х,
      • Лібрарія,
      • Пара Джанов,
      • Тарон.

      "Якщо закриті ресторани збережуть хоча б одне життя, треба закривати. Завтра останній робочий день у всіх наших закладах. З вівторка, 17 березня, закриваємось на карантин. Поки що на два тижні", – повідомив Арзуманян у коментарі ZAXID.NET.

      Де в Україні закрили усі заклади торгівлі? У Чернівецькій області. Там оголосили надзвичайну ситуацію, тож непрацюють усі ринки, не курсує міжрегіональний громадський транспорт, закриті спортивні клуби і театри.

      Також по всій Україні закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".

      Головне про карантин в Україні: 

      • На території України 12 березян оголосили трьохтижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.
      • У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
      • Також заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участі 200 та більше осіб.
      • Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
       

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Андрій Садовий Продукти Новини Львова
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