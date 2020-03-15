У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС

У Львові з понеділка, 16 березня, закриють усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином проти поширення коронавірусу Covid-19. Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки.

Про тимчасове закриття усіх торгових закладів повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй фейсбук-сторінці.

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З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже,

– наголосив Садовий.

Відповідне рішення про закриття усіх закладів приймуть 16 березня під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки.

Згодом Садовий у коментарі ZAXID.NET уточнив, що закритими будуть всі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян. Відтак, вже з понеділка у столиці Галичини закриють ресторани, кав'ярні та торгово-розважальні центри.

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До слова, напередодні львівський ресторатор Вардкес Арзуманян оголосив про закриття з 17 березня своїх ресторанів на період карантину. Йдеться про такі 6 закладів:

Кентавр,

Mons Pius,

Шампанерія Х&Х,

Лібрарія,

Пара Джанов,

Тарон.

"Якщо закриті ресторани збережуть хоча б одне життя, треба закривати. Завтра останній робочий день у всіх наших закладах. З вівторка, 17 березня, закриваємось на карантин. Поки що на два тижні", – повідомив Арзуманян у коментарі ZAXID.NET.

Де в Україні закрили усі заклади торгівлі? У Чернівецькій області. Там оголосили надзвичайну ситуацію, тож непрацюють усі ринки, не курсує міжрегіональний громадський транспорт, закриті спортивні клуби і театри.



Також по всій Україні закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".

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