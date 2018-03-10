У Львові "замінували" вокзал: відбулася масова евакуація

Увечері 9 березня правоохоронці Львова отримали анонімне повідомлення про те, що Головний залізничний вокзал міста замінували. Як з'ясувалося, ця інформація виявилася неправдивою.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

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Зазначається, що правоохоронці, які прибули на місце виклику, обстежили приміщення вокзалу та прилеглу до нього територію. У підсумку жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Зокрема, на місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які задіюються у таких випадках.

Крім того, з приміщення вокзалу було евакуйовано 360 осіб.

Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.