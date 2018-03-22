У Львові заочно судили колаборанта, який воював проти України

У Львові сьогодні, 22 березня, заочно судили місцевого колаборанта, який воював проти української армії на Донбасі. На Схід Борис Харченко втік ще у 2014 році. З того часу чоловік встиг повоювати у всіх найбільш гучних угрупованнях проросійських бойовиків. Зараз чоловік утік до Росії, але в селі під Львовом досі живуть його батьки.

Село Мервичі знаходиться за 20 кілометрів від Львова. Тут досі мешкають батьки місцевого колаборанта Бориса Харченка. Тут у нього залишилась мати, з якою син досі тримає зв'язок. За її словами, у них родина військових, чоловік – росіянин. Вона каже, що син зараз у Казані, а про його подвиги в лавах проросійських бойовиків жінка не знає.

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"В 2014 році десь в січні чи в лютому він приїжджав на Різдво, а потім знову поїхав. Я не думаю, що він міг воювати проти України, але він має свою – йому 42 роки", – розповіла мати члена незаконних збройних формувань Анна Харченко.

Насправді ж, прихильник "руского міра" зі Львівщини має цікаву біографію. Двічі засуджений Борис Харченко втік на окуповану територію, коли його судили втретє. Там почав "бойовий" шлях в незаконних формуваннях.

Він відсидів близько 10 років у місцях позбавлення волі і в 2014 році, коли його звинувачували у крадіжці, йому видали судовий припис на домашній арешт. Проте він втік на Луганщину, де встиг багато де повоювати,

– зазначив речник СБУ Львівщини Олег Александров.

Із 2014 року Харченко встиг повоювати у підрозділі окупаційних військ з Росії "Призрак", згодом був водієм відомого колаборанта Дрьомова, який був комендантом окупованого Стаханова. Потім перейшов у батальйон "Оплот". А піком кар'єри поплічника окупанта стало формування "Сомалі" під керівництвом терориста "Гіві". Усіма подвигами Борис Харченко хизувався на своїй сторінці у соцмережах. Там чоловік викладав відео з українськими полоненими, які знімав особисто.

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Односельчани бойовика говорять про нього не надто охоче. Кажуть, що про терористичні подвиги чоловіка знали.

Справу Бориса Харченка слухають у Галицькому районному суді Львова. Чоловік заочно обвинувачений за статтею про створення терористичної групи чи організації.

У травні 2014 року, перебуваючи на території Луганської області, вирішив безпосередньо прийняти участь в незаконному збройному формуванні терористичної організації "ЛНР" з метою насильницької зміни меж території України,

– повідомив прокурор на суді.

Заочно Харченкові можуть присудити від 8 до 15 років позбавлення волі. Варто зазначити, що таке судочинство відбувається, коли особа переховується від слідства і суду або оголошена у міжнародний розшук.