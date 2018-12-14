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      У Львові запрацювала фабрика Святого Миколая: яскравий фоторепортаж

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      У Львові запрацювала найчарівніша фабрика у світі – фабрика Святого Миколая. Саме там щороку, за тиждень до свята, сотні волонтерів збирають подарунки з усього міста. Аби 19 грудня Миколай прийшов і до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей. Цьогоріч фабрика відкрила свої двері вже 18 років.

      Щоб отримати почесне звання помічника Миколая усі 500 добровольці проходили спеціальне навчання.

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      Вони готують подарунки для дітей ветеранів бойових дій на Донбасі, а також діток із малозабезпечених та багатодітних сімей. Для кожної дитини подарунки обирають власноруч. Знають лише про захоплення дітлахів, далі – формують пакет із презентів і обов'язково додають туди власні побажання. До волонтерів приєднались і місцеві школярі.

      фабрика Святого Миколая
      Відкриття фабрики Святого Миколая

      Перевтілився в помічника Святого Миколая і міський голова Львова. Прийшов на святкову фабрику із подарунками – книгами.

      Це рік є ювілейний для "Просвіти" – 150 років, діти мають читати. Я розумію, що ноутбуки, планшети – це добре, але нічого не може замінити хорошу книжку,
      – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

      Львів'ян закликають приєднуватися до фабрики Святого Миколая. Подарунки можна приносити щодня з 10:00 до 19:00. Найбільше малечі потрібні солодощі та канцтовари.

      мер Львова
      Мер міста Львова

      фабрика Святого Миколая
      Волонтери Фабрики Святого Миколая

      "До акції можна долучитися як водій Святого Миколая, наприклад. Допомогти доставити волонтерів до діток. Також можна щось принести, наприклад, канцтовари, або засоби гігієни нам зараз дуже це потрібно, або щось солодке", – заявила  координаторка акції Павло Ковальчук.

      фабрика Святого Миколая
      Фабрика Святого Миколая

      мер львова садовий
      Мер міста Львова Андрій Садовий

      львів
      Волонтери

      Працюватиме фабрика до 16 грудня. Тоді ще кілька днів підготовки та волонтери разом зі Святим Миколаєм особисто завітають до дітей.

      Теги: Андрій Садовий Новини України Новини Львова Новорічні свята благочинність Діти і неповнолітні Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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