У Львові запустили дві лабораторії, в яких ПЛР-тести роблять протягом дня

Мер Львова зазначив, що у місті дотримуються стратегії масового тестування людей на коронавірусу. Наразі запустили дві лабораторії, в яких ПЛР-тести роблять впродовж одного дня.

Про боротьбу з коронавірусом у Львові розповів в ефірі "Свободи слова" мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, стратегія, яку обрав Львів – масове тестування людей.

Станом на 6 квітня місто отримало 25 тисяч експрес-тестів. Їх використовують для перевірки водіїв автобусів, тролейбусів, трамваїв, працівників медустанов, соціальної сфери. Крім того, компанії тестують своїх працівників.

Якщо експрес-тест показує позитивний результат, то одразу проводять ПЛР-тест.

Ми запустили дві лабораторії. Вийшли на той рівень, коли за аналізами, які беруть впродовж дня, зразу маємо оперативний результат,

– зазначив Садовий.

Він наголосив, що основне поточне завдання – ізолювати людей, які є носіями вірусу.

Крім того, мер додав, що усім медичним працівникам, які працюють з хворими на коронавірус, місто оплачує 10 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Станом на 6 квітня на Львівщині підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус. Один пацієнт помер 4 квітня, троє – одужали.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом . Померли 38 людей, одужали – 28.

. Померли 38 людей, одужали – 28. 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня .

щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження . 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні .

. З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу