У Львові запустили дві лабораторії, в яких ПЛР-тести роблять протягом дня
Мер Львова зазначив, що у місті дотримуються стратегії масового тестування людей на коронавірусу. Наразі запустили дві лабораторії, в яких ПЛР-тести роблять впродовж одного дня.
Про боротьбу з коронавірусом у Львові розповів в ефірі "Свободи слова" мер міста Андрій Садовий.
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За його словами, стратегія, яку обрав Львів – масове тестування людей.
Станом на 6 квітня місто отримало 25 тисяч експрес-тестів. Їх використовують для перевірки водіїв автобусів, тролейбусів, трамваїв, працівників медустанов, соціальної сфери. Крім того, компанії тестують своїх працівників.
Якщо експрес-тест показує позитивний результат, то одразу проводять ПЛР-тест.
Ми запустили дві лабораторії. Вийшли на той рівень, коли за аналізами, які беруть впродовж дня, зразу маємо оперативний результат,
– зазначив Садовий.
Він наголосив, що основне поточне завдання – ізолювати людей, які є носіями вірусу.
Крім того, мер додав, що усім медичним працівникам, які працюють з хворими на коронавірус, місто оплачує 10 тисяч гривень.
Зверніть увагу! Станом на 6 квітня на Львівщині підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус. Один пацієнт помер 4 квітня, троє – одужали.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом. Померли 38 людей, одужали – 28.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.
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