У Львові затримали подружжя, яке займалося збутом наркотиків
У Львові правоохоронці затримали раніше судимих чоловіка та дружину, які займалися збутом наркотичних засобів "канабіс", "метадон" та психотропної речовини "амфетамін".
Про це інформує прес-служба Нацполіції у Львівській області.
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Під час затримання та санкціонованих обшуків у подружжя правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби "канабіс", "метадон", психотропну речовину "амфетамін", а також грошові кошти, отримані від збуту наркотиків у національній та іноземній валютах. Усе скеровано на експертне дослідження,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
Зазначається, що зловмисники продавали наркотики безпосередньо у Львові.
Подружжю повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування, наразі вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.