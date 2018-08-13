У Львові затримали подружжя, яке займалося збутом наркотиків

У Львові правоохоронці затримали раніше судимих чоловіка та дружину, які займалися збутом наркотичних засобів "канабіс", "метадон" та психотропної речовини "амфетамін".

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Львівській області.

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Під час затримання та санкціонованих обшуків у подружжя правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби "канабіс", "метадон", психотропну речовину "амфетамін", а також грошові кошти, отримані від збуту наркотиків у національній та іноземній валютах. Усе скеровано на експертне дослідження,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що зловмисники продавали наркотики безпосередньо у Львові.

Подружжю повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, наразі вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.