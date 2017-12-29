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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Львові жінка намагалась вкрасти більше 200 шоколадних яєць

16:27, сьогодні 375 Читать новость на русском
Kinder Surprise
Kinder Surprise / Фото з відкритих джерел

У Львові правоохоронці затримали киянку на крадіжці 220 шоколадних яєць Kinder Surprise.

Про це повідомлять на офіційному сайті Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначили у прес-службі, 33-річну жінку затримав співробітник поліції охорони в торговому залі одного з гіпермаркетів по вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

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Так, зловмисниця вкрала шоколадок на більше ніж 7 тисяч гривень.

Якщо провину жінки доведуть, то їй загрожуватиме штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів, або виправні роботи до двох років, або позбавлення волі до трьох років.

Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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