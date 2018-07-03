У Львові злочинця, якого розшукувала поліція, впіймали при неправильному перетині вулиці

Співробітники патрульної служби поліції затримали у Львові чоловіка, який перебуває у розшуку за крадіжку з проникненням.

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці в Facebook.

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Зазначається, що чоловіка затримали 3 червня. Він перетинав вулицю в непризначеному для цього місці.

Екіпаж патрульної поліції побачив двох чоловіків, які переходили дорогу у невстановленому місці. Їх попросили зупинитися, проте особи пришвидшили хід. Їх наздогнали та попросили пред’явити документи. Один з громадян нервував,

– йдеться у повідомленні.



Під час затримання один з чоловіків почав помітно нервувати

Поліція провела перевірку в базі даних, яка показала, що 33 річний житель Львівської бласті перебуває у активному розшуку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального Кодексу України (Крадіжка поєднана з проникненням). Чоловіка доставили у відділ поліції та передали слідчим. Також на двох осіб патрульні склали постанови за перехід дороги у невстановленому місці.