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      У Львові знесли 30-метровий радянський пам'ятник: видовищне відео

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      У Львові знесли 30-метрову стелу Монументу слави
      У Львові знесли 30-метрову стелу Монументу слави / 24 канал

      30-метрову стелу Монументу слави у Львові вдалось повалити лише з третьої спроби.

      У мережі з'явилось видовищне відео повалення 30-метрової стели на вулиці Стрийській у Львові.

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      На кадрах видно, як бетонна конструкція завалюється на заздалегідь підготовлену ділянку. Демонтаж вирішили проводити вночі з міркувань безпеки для пішоходів та авто.

      У Львові знесли стелу Монументу слави на Стрийській: дивіться відео

      Конструкція виявилась стійкішою, ніж очікували. Інженерам та промисловим альпіністам знадобилось чимало часу, аби в ніч на 3 березня таки повалити аварійну радянську скульптуру.

      У 2018-му стелу визнали аварійною і наприкінці року розпочали демонтаж. 5 барельєфів з неї перенесли до музею "Територія терору" у Львові.

      монумент слави льві стела
      Стелу Монументу слави у Львові повалили лише з третьої спроби

      Що відомо про Монумент слави у Львові?Монумент бойової слави радянських Збройних сил був відкритий у 1970 році.

      Скульптура складалась 30-метрової бетонної стели та алегоричних фігур радянського воїна і жінки, яка символізувала Батьківщину-матір. Це був один з найбільших пам'ятників Другій світовій війні в Україні.

      З початком хвилі декомунізації в Україні пам’ятник радянській армії у Львові неодноразово розмальовували та намагались пошкодити.

      Щоправда, Монумент слави під декомунізацію не потрапив, адже вже за часів Незалежності України на стелу додали напис, що пам'ятку присвятили переможцям над нацизмом.

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      Теги: Новини Львова Архітектура Декомунізація Історія СРСР Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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