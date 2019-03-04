У Львові знесли 30-метровий радянський пам'ятник: видовищне відео

30-метрову стелу Монументу слави у Львові вдалось повалити лише з третьої спроби.

У мережі з'явилось видовищне відео повалення 30-метрової стели на вулиці Стрийській у Львові.

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На кадрах видно, як бетонна конструкція завалюється на заздалегідь підготовлену ділянку. Демонтаж вирішили проводити вночі з міркувань безпеки для пішоходів та авто.

У Львові знесли стелу Монументу слави на Стрийській: дивіться відео

Конструкція виявилась стійкішою, ніж очікували. Інженерам та промисловим альпіністам знадобилось чимало часу, аби в ніч на 3 березня таки повалити аварійну радянську скульптуру.

У 2018-му стелу визнали аварійною і наприкінці року розпочали демонтаж. 5 барельєфів з неї перенесли до музею "Територія терору" у Львові.



Стелу Монументу слави у Львові повалили лише з третьої спроби

Що відомо про Монумент слави у Львові?Монумент бойової слави радянських Збройних сил був відкритий у 1970 році.



Скульптура складалась 30-метрової бетонної стели та алегоричних фігур радянського воїна і жінки, яка символізувала Батьківщину-матір. Це був один з найбільших пам'ятників Другій світовій війні в Україні.



З початком хвилі декомунізації в Україні пам’ятник радянській армії у Львові неодноразово розмальовували та намагались пошкодити.



Щоправда, Монумент слави під декомунізацію не потрапив, адже вже за часів Незалежності України на стелу додали напис, що пам'ятку присвятили переможцям над нацизмом.