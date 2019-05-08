У Львові знесли ще одну незаконну будівлю: фото

У Львові 6 травня на проспекті Чорновола, 67б знесли два поверхи незаконної забудови. Демонтувати споруду мав сам забудовник за рішенням суду. Але через його бездіяльність, за справу взялася виконавча служба.

Суд щодо незаконної забудови тривав з 2007 року, тому за цей час її постійно перепродавали. Лише у 2016 році Вищий господарський суд ухвалив рішення про її знесення.

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Виконавча служба почала роботу о 6 годині ранку і вже через дві години практично повністю знесла будівлю.



У Львові знесли незаконну будівлю

Зауважимо, мерія Львова видала дозвіл на будівництво на цій вулиці тимчасового павільйону ще у 2004 році. Проте, замість нього збудували капітальну двоповерхову споруду.

За даними Zaxid.net, незаконну споруду збудувало ТОВ "Старий лицар", власницею якого є Галина Сарновська. Власники незаконної будівлі переконують, що мають на неї право власності, і вже збираються позиватися до суду через знесення.



Знесення незконного будівництва у Львові

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, чому у Львові не так часто зносять незаконні будівлі.

Чому таких випадків не так багато, як всім би хотілось? Бо ми діємо виключно в рамках закону, і зносити такі будівлі можемо лише після рішення суду. Суд конкретно по цій будівлі тривав з 2007 року. Ця історія як і знесення 7-поверхівки минулого місяця – наша чітка позиція і сигнал всім – краще, навіть, не починати будувати поза законом. Втратите все,

– наголосив Садовий.

Яку ще незаконно будівлю знесли у Львові? Наприкінці квітня у місті закінчили демонтаж 7-поверхового будинку на вулиці Личаківській, 259, який звели без необхідних дозвільних документів. Це був перший випадок в Україні, коли зносили незаконну новобудову, після рішення суду.



Будівлю звела фірма ТзОВ "Лідер Моноліт", що належить відомому у Львові бізнесменові Богдану Копитку. Багатоповерхівка була збудована без належних містобудівних умов та обмежень та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт.



Окрім того, у Львові мають знести ще одну незаконну будівлю – 6-поверховий житловий будинок на вулиці Варшавській, що у Шевченківському районі міста.