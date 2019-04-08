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      У Львові знесуть ще одну багатоповерхівку: що не так цього разу

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      У Львові можуть знести ще одну багатоповерхівку
      У Львові можуть знести ще одну багатоповерхівку / olx.ua

      Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав забудовника знести незаконно збудований 6-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі міста.

      Цього разу йдеться про житловий будинок на вулиці Варшавській, 22.

      Читайте також: Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок: пояснення юриста

      Відповідне судове рішення оприлюднене у Держреєстрі судових рішень від 1 квітня, інформує Zaxid.net.

      У матеріалах справи йдеться, що Інспекція держархбудконтролю двічі штрафувала забудовника ГО "Наше ідеальне місто" за самовільне будівництво на вулиці Варшавській.

      Спершу забудовника оштрафували на понад 600 тисяч гривень. Через суд він намагався оскаржити штраф і продовжував будівництво. Сума другого штрафу становила 92 тисячі гривень.

      За даними сайту з пошуку житла, у житловому комплексі за адресою Варшавська, 22 у Львові уже продані всі квартири.

      У будинку пропонували придбати 16 квартир комфорт-класу. За проектом у ньому було передбачено 5 поверхів та мансарда.

       

       

      За проектом на Варшавській мали звести 5-поверховий будинок з мансардою

      Під час судового засідання 29 березня суд задовольнив позов Інспекції ДАБК про знесення самовільної забудови на вулиці Варшавській. У забудовника є 30 днів, щоб подати апеляцію

      На початку квітня у Львові вперше в історії України почали зносити незаконно збудований 7-поверховий будинок на вулиці Личаківській. Демонтаж планують закінчити до Великодня.

      У Львові зносять незаконно збудовану багатоповерхівку: дивіться відео

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      Теги: Ринок нерухомості Скандальні забудови Будівництво Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Львова
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