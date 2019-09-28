У Львові знову пустили безкоштовний автобус, який возить безпритульних митися

Мер Львова Андрій Садовий продовжує акцію санітарно-медичних послуг для безпритульних. Там вчергове проїхався "Веселий автобус", який безкоштовно завіз людей, що живуть на вулиці, помитися.

Миття і медогляди для безпритульних планують проводити регулярно.

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Раніше, 9 серпня, під час засідання виконавчого комітету, мер Львова Андрій Садовий закликав організовувати бездомним людям купальні процедури. Зокрема, мити львівських безпритульних хоча б один раз на тиждень.

28 вересня на своїй сторінці у Facebook міський голова опублікував допис про чергову поїздку безхатченків. Відомо, що безпритульні поїхали митися в центр, що розташований на вулиці Мазепи, 48, яким опікується "Згромадження Братів Альбертинців".

Коли вперше безхатченків возили помитися? У вівторок, 20 серпня, майже тридцятьом львівським безхатченкам надали комплекс санітарно-гігієнічних послуг – викупати, видати новий одяг та підстригти. Окрім цього, кожен присутній, позбавлений даху над головою, міг отримати консультацію юриста й психолога, а також обстежитись у лікаря.