У Львові з'явилася "чорна мапа" з закладами, в яких лунає російська музика

У Львові створили карту громадських закладів харчування, в яких звучить переважно російська поп-музика.

Про це повідомив сайт УНН.

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Проект ініційований Українською Галицькою Партією в рамках соціальної інформаційної кампанії "Геть від Москви!"

На базі сервісу Google Maps жителі міста самі розставляють геолокації з чорним кольором у кафе і крамницях, де, як вони стверджують, лунала російська поп-музика.



"Чорна карта" Львова, де зазначено заклади, в яких лунає російська музика

Цю карту може доповнити кожен.

Якщо Ви знаєте такі заклади, будь ласка, заповніть коротку анкету,

– зазначено на сайті карти.

На теперішній час на карті Львова чорними позначками відзначено 15 крамниць і 15 закладів громадського харчування.

Якщо власник позначеного закладу виправить ситуацію, то він повинен звернутися до Громадського офісу Української Галицької Партії.