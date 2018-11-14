У Ляшка вимагають спецрозслідування щодо зростання обсягів імпорту чорних металів в Україну

Радикальна партія вимагає від Кабінету Міністрів України та МЕРТ негайного проведення спецрозслідування за фактом безпрецедентного 25-відсоткового зростання в цьому році імпорту в Україну чорних металів і виробів з них.

Крім того, народні депутати наполягають на введенні попереджувальних заходів захисту української металургії від хижацького імпорту з Китаю, Туреччини, Росії та інших країн.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив Віктор Галасюк, заступник голови Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) з питань економічної політики, голова Комітету промислової політики і підприємництва Верховної ради України, передають "Українські новини".

"Закриття найбільших світових ринків і загострення боротьби за існуючі ринки збуту металопродукції – реальна загроза українській промисловості та економіці", – пояснив нардеп. За його словами, імпорт чорних металів в Україні вже виріс на 25%, тому і сотні тисяч робочих місць у ГМК та суміжних галузях під ударом.

Голова РПЛ Олег Ляшко заявив, що не збирається спокійно спостерігати як українська металургія не лише втрачає зовнішні ринки, але й витісняється з внутрішнього ринку через недолугу політику влади. "Держава повинна піклуватися про власних виробників та громадян, а не здавати національні інтереси і прогинатися під сильних світу цього!", – зазначив Ляшко в ході візиту до Запоріжжя.

"Вимагаємо невідкладного вжиття заходів з метою запобігання зростання імпорту металопродукції з Китаю, Туреччини, Російської Федерації та інших країн світу, які люто борються за нові ринки збуту своєї продукції. Актуально також лобіювання доступу української металопродукції на зовнішні ринки, в тому числі, через експортно-кредитне агентство, – зазначив Галасюк, підкреслюючи, що США, Канада, ЄС, Китай, ЄврАзЕС, Туреччина, окремі країни Африки та інші активно захищають внутрішній ринок від імпорту металопродукції, підвищуючи ввізні мита на 25% і вище. – Уряди найбільших економік світу приймають усі можливі й неможливі заходи для захисту власних виробників металу та металопродукції".

Нагадаємо, раніше Радикальна партія домоглася підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро, а потім до 42 євро за тонну, що дозволило ліквідувати критичний дефіцит брухту чорних металів на внутрішньому ринку і забезпечило безперебійну діяльність вітчизняних металургійних підприємств. Враховуючи позитивні результати дії металургійного закону та виробничу необхідність підприємств, дію закону продовжено ще на рік.