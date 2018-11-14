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      У Ляшка вимагають спецрозслідування щодо зростання обсягів імпорту чорних металів в Україну

      109 Читать новость на русском
      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / file.liga.net

      Радикальна партія вимагає від Кабінету Міністрів України та МЕРТ негайного проведення спецрозслідування за фактом безпрецедентного 25-відсоткового зростання в цьому році імпорту в Україну чорних металів і виробів з них.

      Крім того, народні депутати наполягають на введенні попереджувальних заходів захисту української металургії від хижацького імпорту з Китаю, Туреччини, Росії та інших країн.

      Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив Віктор Галасюк, заступник голови Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) з питань економічної політики, голова Комітету промислової політики і підприємництва Верховної ради України, передають "Українські новини". 

      "Закриття найбільших світових ринків і загострення боротьби за існуючі ринки збуту металопродукції – реальна загроза українській промисловості та економіці", – пояснив нардеп. За його словами, імпорт чорних металів в Україні вже виріс на 25%, тому і сотні тисяч робочих місць у ГМК та суміжних галузях під ударом.

      Голова РПЛ Олег Ляшко заявив, що не збирається спокійно спостерігати як українська металургія не лише втрачає зовнішні ринки, але й витісняється з внутрішнього ринку через недолугу політику влади. "Держава повинна піклуватися про власних виробників та громадян, а не здавати національні інтереси і прогинатися під сильних світу цього!", – зазначив Ляшко в ході візиту до Запоріжжя.

      "Вимагаємо невідкладного вжиття заходів з метою запобігання зростання імпорту металопродукції з Китаю, Туреччини, Російської Федерації та інших країн світу, які люто борються за нові ринки збуту своєї продукції. Актуально також лобіювання доступу української металопродукції на зовнішні ринки, в тому числі, через експортно-кредитне агентство, – зазначив Галасюк, підкреслюючи, що США, Канада, ЄС, Китай, ЄврАзЕС, Туреччина, окремі країни Африки та інші активно захищають внутрішній ринок від імпорту металопродукції, підвищуючи ввізні мита на 25% і вище. – Уряди найбільших економік світу приймають усі можливі й неможливі заходи для захисту власних виробників металу та металопродукції".

      Нагадаємо, раніше Радикальна партія домоглася підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро, а потім до 42 євро за тонну, що дозволило ліквідувати критичний дефіцит брухту чорних металів на внутрішньому ринку і забезпечило безперебійну діяльність вітчизняних металургійних підприємств. Враховуючи позитивні результати дії металургійного закону та виробничу необхідність підприємств, дію закону продовжено ще на рік.

      Теги: Новини політики металургія Олег Ляшко Радикальна партія Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 Канал
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