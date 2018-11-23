У людському мозку знайшли невідому ділянку: фото

Нейробіологи виявили нову структуру у людському мозку, яку назвали ядром нижньої мозочкової ніжки (endorestiform nucleus). Функція цієї частини мозку наразі детально ще не вивчена, але вчені озвучили перші гіпотези.

Відкриття зробили науковці науково-дослідного інституту неврології Австралії (Neuroscience Research Australia), повідомляє Science Alert.

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Ретельно вивчаючи людський мозок при роботі над новим нейроанатомічним атласом, вони виявили раніше невідому ділянку, яка, можливо, є тільки у людей.

Анатомічну структуру виявили при використанні нового методу фарбування певних тканин мозку. Барвники зв'язуються з нейромедіаторами і специфічними ферментами, в даному випадку з ацетилхолінестеразою.

Нейробіологи виявили невідому ділянку у людському мозку

Ендорестіформне ядро ​​розташоване всередині нижньої мозочкової ніжки – пучка нервових волокон, по якому імпульси проходять від спинного мозку у мозочок.

Як відомо, нижня мозочкова ніжка бере участь в обробці сенсорної інформації та інформації про рухової активності, регулюючи поставу, рівновагу і рух тіла. Зі слів вчених, еndorestiform nucleus є групою відокремлених нейронів, яка може відігравати ключову роль у функціях ніжки мозку.

Можлива відсутність цього ядра у мавп може свідчити про те, що воно бере участь в забезпеченні тонкої регуляції руху людського тіла, наприклад, при грі на музичних інструментах.

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