У Люксембурзі обговорюють нову програму Україна – ЄС

8 квітня міністри закордонних справ ЄС зібрались у Люксембурзі, аби обговорити план продовження політики "Східного партнерства" щодо України.

Термін дії програми спливає у 2020 році. Тож країни-члени партнерства обговорять нові вимоги щодо реформ та економічні можливості для України на наступні роки.

Читайте також: ЄС, НАТО чи Росія: куди приведе Україну зовнішня політика нового президента

Представлять нову програму вже 13 травня на засіданні міністрів закордонних справ, де візьмуть участь й українські представники.

Що таке "Східне партнерство"?Це політична ініціатива Європейського Союзу, яка було затверджена на Празькому саміті в травні 2009 року. Її метою є розвивати добрі відносини із східними сусідами. Йдеться про Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.



Співпраця ЄС із східними партнерами спрямована на покращення рівня соціально-культурних відносин, мобільності, збільшення економічного розвитку та покращення якості життя громадян.



Саме ця програма передбачала для України безвіз й угоду про вільну торгівлю та асоціацію з ЄС.