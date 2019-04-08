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      У Люксембурзі обговорюють нову програму Україна – ЄС

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      У Люксембурзі обговорюють нову програму Україна – ЄС
      У Люксембурзі обговорюють нову програму Україна – ЄС / Фото з відкритих джерел

      8 квітня міністри закордонних справ ЄС зібрались у Люксембурзі, аби обговорити план продовження політики "Східного партнерства" щодо України.

      Термін дії програми спливає у 2020 році. Тож країни-члени партнерства обговорять нові вимоги щодо реформ та економічні можливості для України на наступні роки.

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      Представлять нову програму вже 13 травня на засіданні міністрів закордонних справ, де візьмуть участь й українські представники.

      Що таке "Східне партнерство"?Це політична ініціатива Європейського Союзу, яка було затверджена на Празькому саміті в травні 2009 року. Її метою є розвивати добрі відносини із східними сусідами. Йдеться про Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

      Співпраця ЄС із східними партнерами спрямована на покращення рівня соціально-культурних відносин, мобільності, збільшення економічного розвитку та покращення якості життя громадян. 

      Саме ця програма передбачала для України безвіз й угоду про вільну торгівлю та асоціацію з ЄС.

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      Теги: Новини України Євросоюз Європа
      Джерело: 24 канал
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