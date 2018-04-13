У Македонії відповіли на погрози російського посла

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що його країна прагне стати членом НАТО задля встановлення світового миру і збереження прав людини.

Про це повідомляє EropeanWesterBalkans.

Відповідну заяву Заєв зробив після погроз нещодавно висланого посла Росії в Македонії Олега Щербака, який заявляв, що після вступу країни до НАТО вона стане "законною ціллю" РФ.

"Ми діємо у відповідності до законів та Віденської конвенції. Македонія має стратегічні цілі, такі як членство в НАТО та ЄС. Ми не хочемо вступати в Альянс, щоб на когось напасти, а прагнемо миру у світі та поваги прав людини", – наголосив прем’єр Македонії.

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При цьому Заєв наголосив на бажанні Македонії розбудовувати відносини з Росією.

Нагадаємо, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів – до РФ повернуться 152 дипломати. Видворення дипломатів пов’язане з отруєнням у Британії екс-розвідника Сергія Скрипала та його доньки, до якого вважають причетною Росію.