У "Манчестер Сіті" визначили долю Зінченка у найближче трансферне вікно

Незважаючи на постійні чутки про можливе швидке звільнення українця Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті", українець до літа не покине склад "містян".

Про це повідомляє Manchester Evening News.

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Видання запевняє, що особисто Хосеп Гвардіола не хоче відпускати універсала збірної України. І хоча в цьому сезоні Алекс провів у складі "МанСіті" поки лише вісім поєдинків, іспанський фахівець упевнений, що Зінченко може стати в нагоді його команді в другій його частині.

У своїй кар'єрі на професійному рівні Зінченко встиг пограти за "Уфу" і ПСВ, а нинішній сезон проводить в складі першої команди "Манчестер Сіті". 22-річний гравець є вихованцем "Шахтаря". Також на його рахунку два голи в 23 поєдинках за національну команду України.

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