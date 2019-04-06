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      У Маріуполі багатоквартирний будинок тріснув навпіл: фото та відео

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      У Маріуполі з дня на день може завалитися багатоквартирний будинок: у такому аварійному стані мешканці живуть уже 12 років.

      Труби з гарячою водою там прорвало ще у 2007 році, підвал тоді всю зиму був затоплений. Згодом з'явилася величезна тріщина, яка розділила будинок майже навпіл.

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      Мешканка аварійного будинку Алла Петрівна показала свою квартиру: там всюди пліснява, холод та грибок. Ззовні будівля виглядає ще страшніше: тріщина тягнеться через усю стіну та вже майже розділила його навпіл. 

      Аварійний будинок в Маріуполі
      Аварійний будинок у Маріуполі

      Аварійний будинок в Маріуполі
      Тріщина розділила будинок майже навпіл

      Аварійний будинок в Маріуполі
      Так будинок виглядає зсередини

      На стан будинку впливають і погодні умови. Жителі багатоповерхівки розповіли, що чують, як тріщать стіни та обвалюється штукатурка.

      Ти не знаєш, чого чекати, коли приходиш додому. Може дах обвалитися, може на сходах щось трапитися,
      – зазначила одна з мешканок Юлія Формат.

      Упродовж довгих років містяни намагалися розв'язати проблему, писали листи в міськраду, були на зустрічі з мером міста й нарешті їх почули.

      "До 15 квітня ми привеземо проект з експертизи, проведемо торги і почнемо перший етап виконання капітального ремонту. За дорученням міського голови, завершити ремонт мають до кінця 2019 року", – прокоментував Федор Євангелістов, заступник директора департаменту ЖКГ мерії Маріуполя.

      Згідно з проектом, уже зовсім скоро почнуть ремонтувати покрівлю і фасад будівлі, а згодом й загальні будівельні роботи та ремонти під'їздів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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