У Маріуполі багатоквартирний будинок тріснув навпіл: фото та відео

У Маріуполі з дня на день може завалитися багатоквартирний будинок: у такому аварійному стані мешканці живуть уже 12 років.

Труби з гарячою водою там прорвало ще у 2007 році, підвал тоді всю зиму був затоплений. Згодом з'явилася величезна тріщина, яка розділила будинок майже навпіл.

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Мешканка аварійного будинку Алла Петрівна показала свою квартиру: там всюди пліснява, холод та грибок. Ззовні будівля виглядає ще страшніше: тріщина тягнеться через усю стіну та вже майже розділила його навпіл.



Аварійний будинок у Маріуполі



Тріщина розділила будинок майже навпіл



Так будинок виглядає зсередини

На стан будинку впливають і погодні умови. Жителі багатоповерхівки розповіли, що чують, як тріщать стіни та обвалюється штукатурка.

Ти не знаєш, чого чекати, коли приходиш додому. Може дах обвалитися, може на сходах щось трапитися,

– зазначила одна з мешканок Юлія Формат.

Упродовж довгих років містяни намагалися розв'язати проблему, писали листи в міськраду, були на зустрічі з мером міста й нарешті їх почули.

"До 15 квітня ми привеземо проект з експертизи, проведемо торги і почнемо перший етап виконання капітального ремонту. За дорученням міського голови, завершити ремонт мають до кінця 2019 року", – прокоментував Федор Євангелістов, заступник директора департаменту ЖКГ мерії Маріуполя.

Згідно з проектом, уже зовсім скоро почнуть ремонтувати покрівлю і фасад будівлі, а згодом й загальні будівельні роботи та ремонти під'їздів.