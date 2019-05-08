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      У Маріуполі чоловік вчинив звіряче вбивство: фото

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      У Маріуполі чоловік вчинив звіряче вбивство
      У Маріуполі чоловік вчинив звіряче вбивство / Newtimes.kz

      У Маріуполі 5 травня затримали вбивцю. Чоловіка оперативно затримали правоохоронці. Інцидент трапився у Приморському районі міста.

      Подія трапилась 5 травня у садовому товаристві в Приморському районі міста. Це помітила сусідка, котра і викликала поліцію. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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      Чоловік жорстоко розправився над потерпілим, він викинув пакет з частинами людського тіла на городі сусідів. На місці заявниця розповіла, что бачила, як її сусід виходив з дому із закривавленим пакетом, а коли побачив жінку, то одразу кинув пакет та почав втікати. У пакеті правоохоронці знайшли фрагменти людського тіла.

      Карта із зображенням місця інциденту:

      Жінка детально описала свого сусіда, саме тому за кілька хвилин чоловіка вже затримали працівники поліції – на вулиці Кавказькій.

      Пакет, котрого намагався позбутись чоловік
      Пакет, котрого намагався позбутись чоловік

      Вона підтвердила, що це саме той чоловік, котрого вона описала правоохоронцям. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка надалі з'ясує усі обставини події.

      Поліції вдалось оперативно затримати нападника
      Поліції вдалось оперативно затримати нападника

      Винуватцю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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