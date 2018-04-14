У Маріуполі горіла 9-поверхівка: мешканців довелося евакуювати (фото)

У Маріуполі на проспекті Металургів близько 9:30 години 14 квітня виникла пожежа у 9-поверховому будинку. Через велику задимленість, жителів довелося евакуювати.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що з квартири на 2 поверсі 9-поверхового житлового будинку йде дим. У під’їзді спостерігалося щільне задимлення. На балконах 3, 4, 8 та 9 поверхів знаходилися люди, які потребували допомоги.

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Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців було врятовано 7 мешканців під’їзду, у тому числі 3 дітей. Чоловіка та 11-річного хлопчика медики госпіталізували до лікарні з отруєнням продуктами горіння. Іншим врятованим допомога була надана на місці.

Госпіталізація мешканців будинку

Варто зазначити, що до гасіння залучалося 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.