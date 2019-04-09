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      У Маріуполі поліцейські врятували дівчинку від самогубства

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      У Маріуполі дівчина пробувала зістрибнути з даху
      У Маріуполі дівчина пробувала зістрибнути з даху / Фото з відкритих джерел

      У Маріуполі 16-річна дівчинка наковталася таблеток та хотіла вистрибнути з даху багатоповерхівки. Від самогубства її врятували працівники поліції.

      Усе це помітив очевидець та миттю викликав поліцію. За лічені хвилини прибув патруль та піднявся на дах, повідомляє прес-служба Нацполіції.

      Дівчинка вже стояла на самому краю будівлі, тож патрульний негайно кинувся рятувати дівчину.

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      Згодом дівчина пояснила, що хотіла вкоротити собі віку, оскільки не знаходить порозуміння з однолітками та батьками. Вона зізналася, що напередодні ще й наковталася пігулок. За кілька хвилин після порятунку потерпілу передали медикам та батькові.


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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Маріуполя Поліція Самогубство
      Джерело: 24 канал
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