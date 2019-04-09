У Маріуполі поліцейські врятували дівчинку від самогубства
У Маріуполі 16-річна дівчинка наковталася таблеток та хотіла вистрибнути з даху багатоповерхівки. Від самогубства її врятували працівники поліції.
Усе це помітив очевидець та миттю викликав поліцію. За лічені хвилини прибув патруль та піднявся на дах, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Дівчинка вже стояла на самому краю будівлі, тож патрульний негайно кинувся рятувати дівчину.
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Згодом дівчина пояснила, що хотіла вкоротити собі віку, оскільки не знаходить порозуміння з однолітками та батьками. Вона зізналася, що напередодні ще й наковталася пігулок. За кілька хвилин після порятунку потерпілу передали медикам та батькові.
Джерело: 24 канал
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