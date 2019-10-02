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      У Маріуполі попрощалися з 24-річним бійцем, якого поранив ворожий снайпер: відео

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      В Маріуполі попрощалися з бійцем 56 окремої мотопіхотної бригади Володимиром Аджавенком. Ще 11 вересня хлопець зазнав важкого поранення. Лікарі понад два тижні боролися за його життя.

      Володимир пішов на фронт одним із перших. Взяв зброю в руки, як тільки з'явилася загроза захоплення рідного міста.

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      У 2014 році він пішов добровольцем у батальйоні "Донбас", там і отримав позивний "Аджа". Коли підписав контракт зі ЗСУ, йому було лише 19 років.

      Він був патріотом України, пішов в юному віці служити батьківщині. Служив добросовісно,
      – пригадав Олександр Побережнюк, заступник командира 56 окремої мотопіхотної бригади.

      Тяжкого поранення в голову Володимир зазнав 11 вересня поблизу селища Піски. Ворожий снайпер обстрілював опорний пункт українців неподалік Донецького аеропорту.

      Як розповів військовий "Пластун", за 40 хвилин після поранення його на гелікоптері забрали у Дніпро в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. 

      12 вересня лікарі прооперували бійця. Після цього він був підключений до апарата штучної вентиляції легенів, проте врятувати його не вдалося.


      Військовий Володимир Аджавенко помер у лікарні Дніпра

      Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир'я". Та проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Маріуполя Жертви Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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