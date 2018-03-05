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У Маріуполі створять спортивну інфраструктуру національного рівня

209 Читать новость на русском
Спорткомплекс
Спорткомплекс / 7sport.com.ua

У Маріуполі презентували Цільову програму розвитку спорту "Будь сильним. Надихай. Будь першим".

В документ закладена комплексна модернізація спортивної інфраструктури міста. Проект став можливий завдяки рішенню президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова про перереєстрацію клубу в Маріуполі, що принесе місту додаткові кошти, пише "112".

Ключова мета програми – збільшити кількість, хто займаються спортом у місті. Для цього протягом п'яти років у кожному районі з'явиться повноцінний сучасний спортивний комплекс, з плавальними басейнами, біговими доріжками, обладнанням для гімнастів, борців, боксерів і футболістів. На території шкіл збудують близько 150 спортивних об'єктів. В рамках Програми створять Центр підготовки тренерів і відкриють близько 100 громадських спортивних клубів.

За словами капітана ФК "Шахтар", ініціатива відкриє багатьом дітям Маріуполя можливість займатися спортом.

"В Маріуполь приїжджаєш і відчуваєш себе як вдома. Сьогодні я бачу тут десятки хлопців з палаючими очима, які люблять футбол, люблять спорт. І мені хотілося б, щоб таких палаючих очей було все більше. Хочеться зробити Маріуполь спортивним містом. Тепер перемога "Шахтаря" означає, що ми можемо побудувати для вас нове поле, покликати працювати з дітьми найкращих тренерів, забезпечити м'ячами або формою. Впевнений, що співпраця Маріуполя і "Шахтаря" відкриє двері в спорт багатьом дітям", – розповів під час спілкування з дітьми-переселенцями Даріо Срна.

Також, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, Маріуполь в найближчій перспективі може стати спортивним центром частини України.

"Через п'ять років Маріуполь стане спортивним символом Сходу України. Тут буде єдиний футбольний комплекс в країні, розташований на березі моря. Будемо розвивати міні-футбол. При кожній школі з'являться мультифункціональні поля. Маріуполь стане центром розвитку молодіжного футболу. Я дякую за такий подарунок до 240-річчя від всіх маріупольців президенту ФК "Шахтар" Ринату Ахметову", – повідомив мер Маріуполя.

Теги: Новини спорту Новини Маріуполя Шахтар Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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