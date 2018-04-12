У Маріуполі внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік втратив руку

У четвер, 12 квітня, мешканець Маріуполя отримав осколкові поранення та втратив праву руку внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.

Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Донецькій області.

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Близько опівночі 54-річного мешканця Маріуполя госпіталізували.

Пізніше, прийшовши до тями, постраждалий розповів, що знайшов блискучий металевий предмет на металоприйомці, де працює його товариш та забрав його додому. Та дорозі пристрій вибухнув від удару об землю.

Внаслідок детонації чоловік отримав осколкові поранення обох гомілок і передпліччя, а також залишився без правої кисті. Наразі поліцейські з’ясовують обставини події,

– повідомили у поліції.

За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 115 "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, в Луганській області внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій стався вибух, у результаті якого загинули всі четверо осіб, що були в автомобілі.