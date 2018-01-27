У Маріуполі з оплесками зустріли військових 56-ої бригади ЗСУ

На фронті неподалік окупованого Донецька 26 січня від кулі снайпера загинув один військовий. Як важко втрачати друзів, рідних, знайомих не з чуток знають у Маріуполі. Це теж прифронтова зона. Місто у 2014 році вдалося вберегти від поневолення завдяки добровольцям та військовим. Віддячити їм сьогодні у центрі міста зібралися сотні людей. Вони зустріли військовослужбовців 56-ї мотопіхотної бригади.

Військова техніка на вулицях міста. У прифронтовому Маріуполі вже звикли до такої картинки. Всього за 20 кілометрів звідси – передова. Втім, нині БТР-ри у камуфляжі викликають радше радість, ніж тривогу.

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На їхніх шевронах – "Козак". Вони й самі нагадують дужих характерників. Військові 56-ї бригади нині головні герої свята у Маріуполі. Вони повертаються з навчального полігону з Херсонщини, куди їх перекинули з передової лінії фронту в Авдіївці.

Боїмося, переживаємо завжди, коли вони виходять на бойові задачі,

– сказала волонтерка Олена Золотарьова.

Вона знає більшість військових бригади. Два роки тому з підрозділу територіальної оборони створили повноцінну бойову одиницю і оселили її у Маріуполі, щоби місцеві мешканці почувалися захищеними.

"Я писала вже, що коли хлопці повертаються до Маріуполя, то вони відчувають його своєю домівкою. А якщо вони вже відчувають його своєю домівкою, то ми тим більше маємо їх підтримувати", – зазначила волонтерка.

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Це вже рідний для міста підрозділ, який довгий час був на передовій.

Я дуже вдячний керівному складу бригади і, по-перше, мешканцям нашого міста. Можна сказати, що це наше місто! Бо в ці недалекі вже роки, коли була загроза місту, вони вперше, разом з вами стали на захист нашого міста,

– виголосив командувач військ оперативного командування "Південь" ЗСУ Олег Вишнівський.

Ці військові, а також, ті, які були у бригаді у попередніх ротаціях, зберегли Маріуполь українським, кажуть місцеві мешканці. Тому прагнуть наповнити зустріч бійців синьо-жовтими кольорами.

"Захистили місто від ворога – російських окупаційних військ", – підкреслив мешканець Маріуполя Олексій Ліхачов.

В Маріуполі бійці відпочиватимуть кілька місяців.