У Масі Найєма викрали мотоцикл під судом, де слухаються справи щодо нападу на його брата

Уранці 11 травня у Києві поблизу будівлі Апеляційного суду вкрали мотоцикл у брата нардепа Мустафи Найєма – Масі. Тут заплановано розгляд розгляд апеляційної скарги щодо обрання запобіжного заходу Ахмеду Саітову, який підозрюються у побитті парламентаря.

Про це Масі Найєм написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Щойно під Апеляційним судом викрали мій мотоцикл. Біла Honda. Приїхав сюди о 09:23", –зазначив він.

Крім того, брат депутата сповістив, що слухання скарги мало відбутися вранці 11 травня, однак у зв‘язку із ненаходженням матеріалів до суду справа буде розглядатись 16 травня о 10:30.

Також не відбувся і розгляд апеляційної скарги щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі нападу на Мустафу Найєма.

"Причина – матеріали ще не були направлено до суду Шевченківською прокуратурою. Справа буде розглядатись 24 травня о 12:15. Суддя просив всіх, хто бажає знімати на відео, подати відповідне клопотання", – додав Масі Найєм.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон. 2 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту трьом нападникам на Найєма.



5 травня в Азербайджані було затримано ще одного імовірного нападника на політика. Проте згодом з'явилась інформація, що головного підозрюваного у побитті Найєма Магомеда-Аміна Саітова відпустили з-під варти у Баку.