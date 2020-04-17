У масках та без вірян: як минула Страсна п'ятниця у вірян Єрусалима та Греції

Вперше за два тисячоліття Страсну П'ятницю християни східного обряду зустрічають не у храмах. Вікову традицію змінив коронавірус.

Єрусалим

Без вірян і у масках – так у Єрусалимі зустрічають Страсну п'ятницю. У 2019 році все було абсолютно по-іншому.

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На пасхальні свята до Єрусалима зазвичай приїжджали тисячі вірян зі всього світу. У Страсну п'ятницю вони йшли дорогою Ісуса, якою він ніс хрест понад дві тисячі років тому, піднімаючись на Голгофу. І там збиралися на службу в церкві Гроба Господнього. Але цю вікову традицію змінив коронавірус.



Єрусалим до карантину / Скриншот з відео

Прохід в Старе місто під жорстким контролем через коронавірус. Потрапити туди можуть лише жителі. Будь-які масові зібрання заборонені. Службу можуть проводити лише кілька священників, а для вірян її будуть транслювати в інтернеті.

Греція

У Греції Страсну п'ятницю починають зі дзвону в церквах. Цей рік не виключення. У головному храмі країни, а саме в кафедральному соборі Афін, вже зранку оголосили про пам'ятну для православних подію.

Втім тут, як і в Єрусалимі через карантин скасована хресна хода. Православні греки не зможуть прийти на службу до храмів, але зможуть побачити її по телеканалах. Багато вірян засмучені через це. Втім не всі вважають карантин проблемою.

Наша віра з нами вдома. Нічого не змінюється всередині нас, щоб там не відбувалося зовні. Віра залишається з нами,

– розповів житель Афін Августінос Гріллакіс

"Згідно повідомлень в ці дні поліція буде чергувати та дивитися за порядком за допомогою дронів. Оскільки заборонене святкування, навіть у великому колі друзів або знайомих. Якщо греки традиційно в цей день смажать баранця і на це сходиться пів вулиці, то цього року такого не буде. Слідкуватимуть, щоб кожен в своїй родині відзначав свято", – пояснила Анна Маніаті.

Дивіться коментар Анни Маніаті з Греції:

Болгарія

А от у Болгарії не такі жорсткі обмеження. Громадяни можуть прийти до храмів на службу у масці. Втім християнські болгарські традиції теж зазнали змін через коронавірус. Віряни східного обряду не зможуть тричі пройти під плащаницею. Та й саму службу у храмах скоротили з міркувань безпеки.



Традиції у Болгарії / Скриншот з відео

Страсна п'ятниця – це найсумніша подія православного календаря. В цей день розіп'яли Христа. Втім більшість з 300 мільйонів християн східного обряду вперше за понад дві тисячі років будуть згадувати про пожертву Ісуса вдома, а не під час молитви у храмі.