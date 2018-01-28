У масштабній аварії у Києві розбили 6 машин
17:23, сьогодні 1175 Читать новость на русском
В Києві на проспекті Перемоги трапилась масштабна аварія – одночасно зіштовхнулись 6 автомобілів.
Про це пише видання "Вартові.Еспресо".
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За словами очевидців, водій Chevrolet Aveo з невідомих причин врізався у 5 автівок, що стояли припарковані в правій смузі неподалік від станції метро "Політехнічний інститут".
Один з автомобілів від удару в’їхав та зім'яв кіоск, працівниця якої отримала травму ноги.
Інші учасники аварії обійшлися переляком.
Постраждали 6 машин
Джерело: 24 Канал
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