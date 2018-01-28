У масштабній аварії у Києві розбили 6 машин

В Києві на проспекті Перемоги трапилась масштабна аварія – одночасно зіштовхнулись 6 автомобілів.

Про це пише видання "Вартові.Еспресо".

Читайте також: Потужна аварія у Києві, де горіли 4 машини: у поліції розповіли деталі

За словами очевидців, водій Chevrolet Aveo з невідомих причин врізався у 5 автівок, що стояли припарковані в правій смузі неподалік від станції метро "Політехнічний інститут".

Один з автомобілів від удару в’їхав та зім'яв кіоск, працівниця якої отримала травму ноги.

Інші учасники аварії обійшлися переляком.

Постраждали 6 машин