У масштабній ДТП на Київщині постраждали 13 людей: фото та відео
Поблизу смт Глеваха на Київщині сталася масштабна аварія. Так, через зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса загинули 2 людини, ще 13 – постраждали.
Як повідомляє "Інформатор", за словами очевидців події, Volkswagen підрізав маршрутку, яка гальмувала біля зупинки громадського транспорту.
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А оскільки легковий автомобіль їхав на високій швидкості, зіткнення було досить сильним. Так, від удару маршрутку занесло на іншу сторону дороги.
13 людей постраждали в аварії на Київщині
Двоє пасажирів легковика від отриманих травм померли на місці події. Рятувальникам довелося вирізали двері авто, аби дістати загиблих з машини. Водій Volkswagen залишився цілий, завдяки подушці безпеки в авто.
Наслідки ДТП, в якій загинули 2 людей
Дивіться відео: наслідки масштабної аварії на Київщині