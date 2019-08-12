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      У масштабній ДТП на Київщині постраждали 13 людей: фото та відео

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      У масштабній ДТП на Київщині постраждали 13 людей
      У масштабній ДТП на Київщині постраждали 13 людей / ДСНС

      Поблизу смт Глеваха на Київщині сталася масштабна аварія. Так, через зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса загинули 2 людини, ще 13 – постраждали.

      Як повідомляє "Інформатор", за словами очевидців події, Volkswagen підрізав маршрутку, яка гальмувала біля зупинки громадського транспорту.

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      А оскільки легковий автомобіль їхав на високій швидкості, зіткнення було досить сильним. Так, від удару маршрутку занесло на іншу сторону дороги.

      13 людей постраждали в аварії на Київщині
      13 людей постраждали в аварії на Київщині

      Двоє пасажирів легковика від отриманих травм померли на місці події. Рятувальникам довелося вирізали двері авто, аби дістати загиблих з машини. Водій Volkswagen залишився цілий, завдяки подушці безпеки в авто.

      В результаті ДТП загинули 2 людей
      Наслідки ДТП, в якій загинули 2 людей

      Дивіться відео: наслідки масштабної аварії на Київщині

       

      blog_ava
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      сьогодні
      2005
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Києва ДСНС Авто
      Джерело: 24 канал
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