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      У масштабній пожежі на Запоріжжі загинули троє маленьких дітей: фото з місця події

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      У масштабній пожежі на Запоріжжі загинули троє маленьких дітей
      У масштабній пожежі на Запоріжжі загинули троє маленьких дітей / ДСНС

      Трагедія сталась 13 листопада у селі Велика Знам'янка. Вогонь спалахнув у приватному будинку, який винаймала багатодітна матір-одиначка.

      Про це повідомили у прес-службі ДСНС Запорізької області.

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      На момент займання діти були вдома самі. Полум'я помітили сусіди й одразу почали самотужки рятувати дітей. З охопленого вогнем помешкання на руках повиносили малечу – двох, чотирьох та шести років. Але вони вже були без ознак життя. Медики констатували смерть – усі потруїлися чадним газом.

      Пожежа сталася у Запорізькій області
      Пожежа сталася у Запорізькій області

      Що стало причиною самої пожежі наразі встановлюють фахівці. Відомо, що пічного опалення в будинку не було.

      У пожежі загинуло троє дітей
      У пожежі загинуло троє дітей

      До слова, 24 канал повідомляв, що вночі 14 листопада в Києві загорілися два склади, що належали приватному підприємству. За словами очевидців, на складах зберігалося мастило. Постраждалих немає.

      Теги: Новини України Жертви Пожежа Новини Запоріжжя ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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