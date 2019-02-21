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      У масштабній пожежі в Бангладеш загинули щонайменше 70 людей: моторошні фото та відео

      262 Читать новость на русском
      Пожежа в Бангладеш
      Пожежа в Бангладеш / Getty Images

      У столиці Бангладеш – Дацці – сталася масштабна пожежа в 4-поверховому житловому будинку. Будівля вигоріла вщент, внаслідок чого загинули щонайменше 70 людей.

      Ще близько 50 людей отримали поранення поранення – їх госпіталізували, передає місцевий сайт The Bangladesh Observer.

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      З них 16 осіб отримали опіки, 30 – поранилися, намагаючись врятуватися від вогню. П'ятеро постраждалих наразі знаходяться в критичному стані, ще декілька людей вважаються зниклими безвісти.

      Пожежа спалахнула на 1-му поверсі житлової будівлі на Чавкбазарі, де розташовувався склад хімікатів. Речовини, в тому числі й фарби, швидко спалахнули, що призвело до поширення вогню на сусідні будинки. Пожежу гасили близько 10 годин. До гасіння пожежі залучили два вертольоти, які розливали воду на горіле приміщення.

      До світанку від будинку залишилася лише обвуглена деревина і попіл. Причиною пожежі, ймовірно, став спалах газового балону.

      Пожежа в житловому будинку в Бангладеш: дивіться відео 

       

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      Теги: Жертви Газ Пожежа Бангладеш
      Джерело: 24 канал
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