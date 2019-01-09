У матчі НБА баскетболіст зазнав жахливої травми та не зміг самостійно покинути паркет: відео

Гравець баскетбольної команди "Оклахома" Нерленс Ноел в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Міннесоти" отримав жахливу травму.

Під час однієї з атак "Тімбервулвз" Ендрю Віггінс пішов на кільце й у стрибку потрапив ліктем в обличчя Ноеля.

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Після цього баскетболіст звалився на паркет. Центровий довго отримував допомогу від лікарів, після чого його забрали з майданчика на ношах під оплески публіки.

Відзначимо, що поєдинок завершився з рахунком 117:119 на користь "Міннесоти".

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