У матчі НБА баскетболіст зазнав жахливої травми та не зміг самостійно покинути паркет: відео
Гравець баскетбольної команди "Оклахома" Нерленс Ноел в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Міннесоти" отримав жахливу травму.
Під час однієї з атак "Тімбервулвз" Ендрю Віггінс пішов на кільце й у стрибку потрапив ліктем в обличчя Ноеля.
Читайте також: Боєць ММА отримав моторошний перелом ноги під час бою: відео 18+
Після цього баскетболіст звалився на паркет. Центровий довго отримував допомогу від лікарів, після чого його забрали з майданчика на ношах під оплески публіки.
Відзначимо, що поєдинок завершився з рахунком 117:119 на користь "Міннесоти".
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Легенди Ліверпуля можуть очолити клуб5 травня 2010 , 14:55
Рекордсмен "Шахтаря" і Ліги чемпіонів поскаржився на расизм з боку білорусів22 жовтня 2014 , 09:24
В очікуванні першої перемоги. "Металіст" - "Легія". Анонс22 жовтня 2014 , 18:33