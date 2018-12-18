У матчі НБА сталася масова бійка: відео

У матчі регулярного чемпіонату НБА сталася масова бійка між гравцями двох команд.

Бійка сталася у поєдинку між командами "Чикаго Буллз" і "Оклахома-Сіті Тандер" (96:121).

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Ініціаторами бійки були захисник "Буллз" Кріс Данн і розігруючий "Тандер" Расселл Вестбрук.

Replay Review (Game Crew): player altercation in Q3 of #CHIatOKC. Ruling: Technical fouls assessed to Westbrook, Dunn, Lopez, and Grant. pic.twitter.com/If1xQiA4No — NBA Official (@NBAOfficial) 18 грудня 2018 р.

До бійки моментально долучилися гравці обох команд, а також члени тренерського штабу, які почали з'ясовувати стосунки. Завдяки оперативним діям суддів серйозної сутички вдалося уникнути.

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