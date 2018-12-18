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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У матчі НБА сталася масова бійка: відео

      1160 Читать новость на русском
      НБА
      НБА / nbnews.com.ua

      У матчі регулярного чемпіонату НБА сталася масова бійка між гравцями двох команд.

      Бійка сталася у поєдинку між командами "Чикаго Буллз" і "Оклахома-Сіті Тандер" (96:121).

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      Ініціаторами бійки були захисник "Буллз" Кріс Данн і розігруючий "Тандер" Расселл Вестбрук.

       

       

      До бійки моментально долучилися гравці обох команд, а також члени тренерського штабу, які почали з'ясовувати стосунки. Завдяки оперативним діям суддів серйозної сутички вдалося уникнути.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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