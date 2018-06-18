У матчі Швеція - Корея був призначений третій пенальті за допомогою системи VAR

Долю переможця матчу групи F вирішив пенальті за допомогою системи VAR. Відеоповтори вже втретє на цьому турнірі виправляють похибки арбітрів і ставлять ще один "плюсик" у свій актив.

На 62 хвилині матчу між шведами та корейцями головний суддя Хоель Агілар скористався допомогою своїх колег з системи VAR. У штрафному корейців збили Віктора Класcена, але рефері програвив цей епізод. За декілька хвилин йому сповістили про помилку і він скористався можливістю переглянути відеоповтор.

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Одинадцятиметровий впевнено реалізував Андреас Грнанквіст і приніс перемогу "жовто-синім".

Це вже третій пенальті, призначений на турнірі за допомогої цієї системи. Раніше одинадцятиметрові були назначені у матчах Франція – Австралія за фол проти Грізманна, та Перу – Данія за грубий фол проти форварда південноамериканців.

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Відгуки про цю систему були кардинально різні. Все тому, що, інколи, навіть вони не допомагають арбітрам точно розібратись у ситуації. Зокрема, у матчі господарів турніру проти збірної Саудівської Аравії, четвертий гол був забитий з офсайду.