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У МАУ прокоментували ситуацію з літаком рейсу "Київ – Херсон", який здійснив посадку в Одесі

13:38, сьогодні 11224 Читать новость на русском
МАУ заперечує аварійну посадку у Одесі
МАУ заперечує аварійну посадку у Одесі

У авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заявили, що посадку в аеропорті Одеси літак рейсу PS045 "Київ – Херсон" здійснив через погані погодні умови у Херсоні.

Нагадаємо, 19 січня в Одесі здійснив посадку літак, який прямував до Херсону. Зі слів пасажира літака, в Одесі була здійснена аварійна посадка, адже літак не міг випустити одне шасі.

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У МАУ заперечили аварійну посадку. За повідомленням авіакомпанії, літак Embraer-145 з 44 пасажирами на борту відправили на посадку в Одесу через густий туман у Херсоні, який унеможливлював безпечну посадку.

"Під час польоту погодні умови в аеропорту Херсона погіршилися, був густий туман. Мінімальна видимість для безпечної посадки в аеропорту Херсона складає 1100 метрів. При наближенні літака до аеропорту для посадки видимість складала від 150 до 200 метрів, а за півгодини очікування в повітрі знизилася до критичних 50 метрів, що в 22 рази менше від необхідного мінімуму для здійснення приземлення. Диспетчерами управління повітряного руху та екіпажем було ухвалене рішення про посадку літака на запасний аеродром – в Міжнародному аеропорті Одеси. Посадка літака була виконана в штатному режимі, була безаварійною та без зауважень", – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

В заяві авіакомпанії йдеться, що пасажирам був наданий повний сервіс на час очікування подальшого вильоту рейсу – проживання в готелі, гаряче харчування та напої. При цьому частина пасажирів відмовилася від запропонованого сервісу і подальшого польоту та вирішила діставатися до Херсона самостійно альтернативним транспортом.

Після поліпшення погодних умов літак вилетів до аеропорту призначення – Херсона.

Теги: Новини України авіація Новини Одеси Херсон
Джерело: 24 Канал
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