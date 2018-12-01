У МАУ скасували перельоти за низкою напрямків через негоду: перелік авіарейсів

Компанія "Міжнародні авіалінії України" змінила розклад низки авіарейсів через несприятливі погодні умови. Деякі довелось і скасувати.

Про це повідомили на Facebook-сторінці МАУ.

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Перелік відтермінованих рейсів:

PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня

PS232 Нью-Йорк - Київ планується до вильоту 1 грудня о 03:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 грудня о 19:20 за місцевим часом.

PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня

PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 1 грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 грудня о 19:10 за місцевим часом.

PS776 Тель-Авів - Київ від 1 грудня

PS776 Тель-Авів - Київ планується до вильоту 1 грудня о 17:15 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 грудня о 20:20 за місцевим часом.

PS271 Київ - Бангкок від 1 грудня

PS271 Київ - Бангкок планується до вильоту 2 грудня о 00:00 за місцевим часом і прибуде в Бангкок 2 грудня о 14:15 за місцевим часом.

PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня

PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 04:35 за місцевим часом.

PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня

PS5216 Хургада - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 04:35 за місцевим часом.

PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня

PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 2 грудня о 05:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 грудня о 09:40 за місцевим часом.

PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня

PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 14:50 за місцевим часом.

Перелік скасованих рейсів:

PS046 Херсон – Київ від 01 Грудня

PS079 Київ – Івано-Франківськ від 1 Грудня

PS080 Івано-Франківськ – Київ від 1 Грудня

PS087 Київ – Запоріжжя від 1 Грудня

PS088 Запоріжжя – Київ від 1 Грудня

PS099 Київ – Вінниця від 1 Грудня

PS100 Вінниця – Київ від 02 Грудня

Раніше 24 канал повідомляв, що аеропорт "Бориспіль" попередив пасажирів про можливі затримки запланованих на 1 грудня рейсів у зв'язку з погіршенням погодних умов.