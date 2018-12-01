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      У МАУ скасували перельоти за низкою напрямків через негоду: перелік авіарейсів

      361 Читать новость на русском
      В МАУ скасували низку авіарейсів (ілюстрація)
      В МАУ скасували низку авіарейсів (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

      Компанія "Міжнародні авіалінії України" змінила розклад низки авіарейсів через несприятливі погодні умови. Деякі довелось і скасувати.

      Про це повідомили на Facebook-сторінці МАУ

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      Перелік відтермінованих рейсів:

      PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня
      PS232 Нью-Йорк - Київ планується до вильоту 1 грудня о 03:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 грудня о 19:20 за місцевим часом.

      PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня
      PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 1 грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 грудня о 19:10 за місцевим часом.

      PS776 Тель-Авів - Київ від 1 грудня
      PS776 Тель-Авів - Київ планується до вильоту 1 грудня о 17:15 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 грудня о 20:20 за місцевим часом.

      PS271 Київ - Бангкок від 1 грудня
      PS271 Київ - Бангкок планується до вильоту 2 грудня о 00:00 за місцевим часом і прибуде в Бангкок 2 грудня о 14:15 за місцевим часом.

      PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня
      PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 04:35 за місцевим часом.

      PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня
      PS5216 Хургада - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 04:35 за місцевим часом.

      PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня
      PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 2 грудня о 05:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 грудня о 09:40 за місцевим часом.

      PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня
      PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 14:50 за місцевим часом.

      Перелік скасованих рейсів:

      PS046 Херсон – Київ від 01 Грудня

      PS079 Київ – Івано-Франківськ від 1 Грудня

      PS080 Івано-Франківськ – Київ від 1 Грудня

      PS087 Київ – Запоріжжя від 1 Грудня

      PS088 Запоріжжя – Київ від 1 Грудня

      PS099 Київ – Вінниця від 1 Грудня

      PS100 Вінниця – Київ від 02 Грудня

      Раніше 24 канал повідомляв, що аеропорт "Бориспіль" попередив пасажирів про можливі затримки запланованих на 1 грудня рейсів у зв'язку з погіршенням погодних умов.

      Теги: Новини України авіація Новини Києва Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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