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      У Майамі затримали синів екс-президента Панами Мартінеллі

      47 Читать новость на русском
      Рікардо Мартінеллі
      Рікардо Мартінеллі / Фото з відкритих джерел

      Двоє синів колишнього президента Панами Рікардо Мартінеллі були затримані у Майамі і можуть бути екстрадовані на батьківщину за звинуваченнями у відмиванні грошей.

      Про це повідомило видання The Washington Post.

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      Зазначається, що у листопаді 2017 року панамська влада звинуватила синів екс-лідера країни Луїса Еніріке і Рікардо в незаконному отриманні 49 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht, причетної до найбільшого в історії Латинської Америки корупційного скандалу, у той час, коли їх батько був главою держави.

      Влада Панами звинувачує Мартінеллі в організації незаконного прослуховування телефонних переговорів та у корупції. Сам Мартінеллі неодноразово заявляв, що став жертвою політичного переслідування з боку чинного уряду Панами.

      Що відомо про Рікардо Мартінеллі?Він був президентом Панами з 2009 по 2014 рік. Покинув країну у кінці січня 2015 року, а в червні 2016-о панамський суддя Херонімо Мехія направив владі США запит про екстрадицію політика. У червні 2017 року екс-президента було затримано в Майамі після того, як у травні того ж року йог оголосили у міжнародний розшук. У червні 2018 року Мартінеллі доправили з США на батьківщину відповідно за двосторонньою угодою про екстрадицію.

      Теги: Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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