У Медведчука вкрали Mercedes-Benz

Сьогодні зранку у Києві п’яний співробітник автомийки вкрав автомобіль кума Путіна – Віктора Медведчука.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

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"Ранок виявився дійсно добрим. І на Медведчука буває проруха. Сьогодні зранку в столиці на автомийці, розташованій по вулиці Мостицькій, п’яний працівник викрав автомобіль Mercedes-Benz G-класу, який належить Віктору Медведчуку – куму Путіна", – написав він.

За його словами, автомобіль на автомийку пригнала дружина Медведчука – телеведуча Оксана Марченко.

Нагадаємо, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що не буде балотуватися у президенти України в 2019 році, проте не виключає участі в майбутніх виборах до Верховної Ради.