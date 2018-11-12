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      У Меджлісі придумали покарання за співпрацю з Росією

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      Джемілєв розповів, як можуть карати членів Меджлісу за співпрацю з РФ
      Джемілєв розповів, як можуть карати членів Меджлісу за співпрацю з РФ / Фото з відкритих джерел

      Делегати Курултаю кримськотатарського народу VI скликання висунули пропозицію виключати з Меджлісу тих членів, які співпрацюють з російською владою окупованого Криму.

      Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв під час конференції, передає "Радіо Свобода".

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      Водночас він не назвав конкретних імен та не уточнив, скільки є таких кандидатів на виключення.

      Деякі делегати наполягають на тому, щоб провести голосування про виключення членів Меджлісу, які зрадили свій народ і державу. На їхнє місце пропонується вибрати нових членів. Інші делегати Курултаю вважають, що на зрадників в рядах Меджлісу просто можна не звертати уваги,
      – сказав Джемілєв.

      Політик пояснив, що для того, аби виключити членів Меджлісу, необхідний кворум делегатів. Під час сьогоднішньої конференції були присутні близько ста членів Меджілу, а цього недостатньо.

      Джемілєв також підкреслив, що Курултай і Меджліс – єдині легітимні представницькі органи на території анексованого Криму "не тільки кримських татар, а й усіх жителів, які не зрадили Україні".

      "Відповідальність на делегатах – не тільки перед кримськими татарами, а й перед усіма кримчанами, які зберегли вірність Україні", – підсумував Джемілєв.

      Що таке Курултай? Національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин – громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю – 5 років.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Мустафа Джемілєв
      Джерело: 24 Канал
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