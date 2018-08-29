У Меган Маркл на рік заберуть весільне вбрання: відома причина

Герцогиня Сассекська Меган Маркл віддала своє весільне вбрання. Відомо, що розкішна сукня та навіть королівська тіара стануть експонатами тематичної виставки у Великобританії.

19 травня став знаковим днем, бо в цей день весь світ, затамувавши подих, спостерігав, як екс-акторка Меган Маркл виходить заміж за принца Гаррі. Всі модниці з нетерпінням очікували виходу нареченої, адже щоразу весільне вбрання герцогині задає тренд на багато років. Так, весільна сукня Меган Маркл викликала справжній шквал емоцій у всіх прихильників королівської родини та справжніх модниць, а її фасон вже скопіювали сотні наречених у світі.

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Образ Меган Маркл на весіллі

Кенсінгтонський палац анонсував, що всі прихильники королівської сім'ї матимуть змогу зблизька роздивитись весільне вбрання герцогині Сассекської. Все тому, що у Віндзорському замку відкривається виставка з назвою "Королівське весілля: Герцог і Герцогиня Сассекські". Серед запропонованих експонатів – розкішне плаття Меган Маркл та тіара королеви Марії Текської, зроблена з платини та діамантів. Коштовну прикрасу Її Величність дала нареченій перед церемонією одруження.

The exhibition will include the wedding dress designed by British designer Clare Waight Keller and veil, embroidered with the flora of the 53 countries of the Commonwealth, along with the diamond and platinum bandeau tiara, lent to The Duchess of Sussex by The Queen. pic.twitter.com/ZzUmvrv3xr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 серпня 2018 р.

За словами представників королівської сім'ї, люди зможуть також побачити розкішну 5-метрову фату дружини принца Гаррі. Сама ж виставка триватиме у Віндзорському замку з 26 жовтня до 6 січня. А з 13 червня до 6 жовтня 2019 року експонати перевезуть до Холірудського палацу в Единбурзі.

Нагадаємо, що дизайнером весільної сукні Меган Маркл була знаменита дизайнерка Givenchy – Клер Вейт Келлер. Усіх шанувальників королівського подружжя вражала стриманість образу, оскільки сукня мала делікатний виріз, а на самому вбранні не було жодного орнаменту, прикрас чи мережива.