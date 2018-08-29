У Меган Маркл на рік заберуть весільне вбрання: відома причина
Герцогиня Сассекська Меган Маркл віддала своє весільне вбрання. Відомо, що розкішна сукня та навіть королівська тіара стануть експонатами тематичної виставки у Великобританії.
19 травня став знаковим днем, бо в цей день весь світ, затамувавши подих, спостерігав, як екс-акторка Меган Маркл виходить заміж за принца Гаррі. Всі модниці з нетерпінням очікували виходу нареченої, адже щоразу весільне вбрання герцогині задає тренд на багато років. Так, весільна сукня Меган Маркл викликала справжній шквал емоцій у всіх прихильників королівської родини та справжніх модниць, а її фасон вже скопіювали сотні наречених у світі.
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Образ Меган Маркл на весіллі
Кенсінгтонський палац анонсував, що всі прихильники королівської сім'ї матимуть змогу зблизька роздивитись весільне вбрання герцогині Сассекської. Все тому, що у Віндзорському замку відкривається виставка з назвою "Королівське весілля: Герцог і Герцогиня Сассекські". Серед запропонованих експонатів – розкішне плаття Меган Маркл та тіара королеви Марії Текської, зроблена з платини та діамантів. Коштовну прикрасу Її Величність дала нареченій перед церемонією одруження.
За словами представників королівської сім'ї, люди зможуть також побачити розкішну 5-метрову фату дружини принца Гаррі. Сама ж виставка триватиме у Віндзорському замку з 26 жовтня до 6 січня. А з 13 червня до 6 жовтня 2019 року експонати перевезуть до Холірудського палацу в Единбурзі.
Нагадаємо, що дизайнером весільної сукні Меган Маркл була знаменита дизайнерка Givenchy – Клер Вейт Келлер. Усіх шанувальників королівського подружжя вражала стриманість образу, оскільки сукня мала делікатний виріз, а на самому вбранні не було жодного орнаменту, прикрас чи мережива.