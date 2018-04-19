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У Мексиці 16 людей загинуло у перестрілці з поліцією

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У Мексиці 16 людей загинуло у перестрілці з поліцією
У Мексиці 16 людей загинуло у перестрілці з поліцією / фото з відкритих джерел

У південно-мексиканському штаті Герреро 18 квітня відбулися 2 перестрілки між злочинцями та поліцією.

Про це повідомляє AP.

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"Перша перестрілка сталася в Коакуюлі, коли злочинці напали на поліцейський конвой. Був поранений один поліцейський, поліція ж вбила 10 злочинців", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, друга перестрілка була відплатою за першу: злочинці заманили поліцейський конвой на північ від Сіуатанехо і вбили шістьох поліцейських.

Теги: Мексика Зброя
Джерело: 24 Канал
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