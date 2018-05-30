У Мексиці на вулиці вбили журналіста національної газети

У Мексиці невідомі до смерті побили журналіста національної щоденної газети Excelsior. Стався трагічний інцидент в північно-східному штаті Тамауліпас.

Про це інформує UnoTV.

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Серед тем, якими займався Гонсалес – питання безпеки в Тамауліпасі. У прокуратурі штату заявили, що тіло Гектора Гонсалеса виявили в столиці штату Сьюдад-Вікторія.

Це вже третій випадок вбивства репортера у Мексиці за останні три тижні.

Насильство щодо працівників ЗМІ в Мексиці досягло критичних рівнів. У минулому році в країні вбили 12 журналістів.