У Мексиці на вулиці вбили журналіста національної газети
У Мексиці невідомі до смерті побили журналіста національної щоденної газети Excelsior. Стався трагічний інцидент в північно-східному штаті Тамауліпас.
Про це інформує UnoTV.
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Серед тем, якими займався Гонсалес – питання безпеки в Тамауліпасі. У прокуратурі штату заявили, що тіло Гектора Гонсалеса виявили в столиці штату Сьюдад-Вікторія.
Це вже третій випадок вбивства репортера у Мексиці за останні три тижні.
Насильство щодо працівників ЗМІ в Мексиці досягло критичних рівнів. У минулому році в країні вбили 12 журналістів.
Джерело: 24 Канал
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