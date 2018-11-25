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      У Мексиці спростували інформацію про домовленості з США щодо мігрантів

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      Мануель Лопес Обрадор
      Мануель Лопес Обрадор / Фото з відкритих джерел

      Команда майбутнього президента Мексики Андреса Мануеля Лопес Обрадора не укладала жодних домовленостей зі Сполученими Штатами Америки у питаннях розміщення в країні мігрантів з Центральної Америки.

      Про це повідомило видання Televisa.

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      Ми не можемо укладати жодних домовленостей, жодних угод, тому що ми не уряд, але в майбутньому точно буде простір для набагато більш активної і гнучкої взаємодії і співпраці,
      – сказала Кордеро.

      Інавгурація Лопеса Обрадора пройде 1 грудня, після чого до роботи приступить сформований ним уряд.

      Газета The Washington Post з посиланням на Кордеро повідомляла, що Мексика погодилася на пропозицію США залишити на своїй території усіх іммігрантів на той час, поки вони чекатимуть від американської влади рішення щодо надання їм притулку.

      Наразі у мексиканському штаті Нижня Каліфорнія Північна в районі кордону з США знаходяться кілька тисяч вихідців з країн Центральної Америки, які хочуть потрапити на територію сусідньої країни. Незадоволені масовим прибуттям мігрантів жителі міста Тіхуана 18 листопада провели масову акцію протесту проти їх присутності у місті.

      Президент США Дональд Трамп 9 листопада підписав указ про відмову в притулку нелегальним мігрантам.

      Теги: Новини політики Мексика Новини США
      Джерело: 24 Канал
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