У мене алергія на слово "капітуляція": Зеленський виступив в Одесі перед військовими
Володимир Зеленський вкотре заявив, що не допустить капітуляції перед Росією. При цьому український президент зізнався, що на це слово у нього вже алергія.
Про це Зеленський говорив 11 жовтня під час виступу в Одесі у приміщенні філармонії на заходах до Дня захисника України. Відео виступу президента опублікували у фейсбуці ОП.
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Під час звернення Зеленський втомленим після вчорашнього 14-годинного пресмарафону голосом пообіцяв досягти закінчення війни на Донбасі, а поруч з цим – відновити територіальну цілісність України.
Моя позиція в цьому питанні була і є незмінною. Це позиція українського народу, яку я, як президент, буду захищати. Донбас – це Україна. І там має панувати мир,
– наголосив Володимир Зеленський.
Окремо президент виділив пункти, яких необхідно досягти передусім:
► Повне припинення вогню.
► Повернення всіх полонених.
► Виведення іноземних військових формувань з українських земель.
► Встановлення контролю над державною кордоном.
І тільки потім – місцеві вибори за українським законодавством "під увагою не кулеметів, а міжнародних спостерігачів".
Все про рекордний пресмарафон Зеленського 10 жовтня – у матеріалах 24 каналу.
Звісно, і на цьому Зеленський окремо наголосив, Україна не збирається забувати про анексований Крим, повернення якого "стане нашим наступним викликом".
Повірте, у мене вже алергія на слово "капітуляція". Хочу ще раз запевнити: ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і не про Україну,
– підсумував Володимир Зеленський.
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