17:43
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      У мене алергія на слово "капітуляція": Зеленський виступив в Одесі перед військовими

      664 Читать новость на русском
      Зеленський з робочим візитом відвідав Одесу
      Зеленський з робочим візитом відвідав Одесу / Офіс Президента

      Володимир Зеленський вкотре заявив, що не допустить капітуляції перед Росією. При цьому український президент зізнався, що на це слово у нього вже алергія.

      Про це Зеленський говорив 11 жовтня під час виступу в Одесі у приміщенні філармонії на заходах до Дня захисника України. Відео виступу президента опублікували у фейсбуці ОП.

      Цікавинка: Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові

      Під час звернення Зеленський втомленим після вчорашнього 14-годинного пресмарафону голосом пообіцяв досягти закінчення війни на Донбасі, а поруч з цим – відновити територіальну цілісність України.

      Моя позиція в цьому питанні була і є незмінною. Це позиція українського народу, яку я, як президент, буду захищати. Донбас – це Україна. І там має панувати мир,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      Окремо президент виділив пункти, яких необхідно досягти передусім:

      ► Повне припинення вогню.
      ► Повернення всіх полонених.
      ► Виведення іноземних військових формувань з українських земель.
      ► Встановлення контролю над державною кордоном.

      І тільки потім – місцеві вибори за українським законодавством "під увагою не кулеметів, а міжнародних спостерігачів".

      Все про рекордний пресмарафон Зеленського 10 жовтня – у матеріалах 24 каналу.

      Звісно, і на цьому Зеленський окремо наголосив, Україна не збирається забувати про анексований Крим, повернення якого "стане нашим наступним викликом".

      Повірте, у мене вже алергія на слово "капітуляція". Хочу ще раз запевнити: ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і не про Україну,
      – підсумував Володимир Зеленський.

      Читайте також: За яких умов Україна не погодиться на мир: відповідь Зеленського

      blog_ava
      Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
      сьогодні
      6742
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Одеси Володимир Зеленський Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 85
      Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      сьогодні , 17:01 Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      Світлана Попова 642
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сьогодні , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 205
      Помер Олексій Леонов: біографія першого космонавта, що вийшов у відкритий космос
      сьогодні , 16:32 Помер Олексій Леонов: біографія першого космонавта, що вийшов у відкритий космос
      Ірина Полицька 873
      Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      сьогодні , 16:02 Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      Інна Жолобович 776
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук