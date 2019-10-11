У мене алергія на слово "капітуляція": Зеленський виступив в Одесі перед військовими

Володимир Зеленський вкотре заявив, що не допустить капітуляції перед Росією. При цьому український президент зізнався, що на це слово у нього вже алергія.

Про це Зеленський говорив 11 жовтня під час виступу в Одесі у приміщенні філармонії на заходах до Дня захисника України. Відео виступу президента опублікували у фейсбуці ОП.

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Під час звернення Зеленський втомленим після вчорашнього 14-годинного пресмарафону голосом пообіцяв досягти закінчення війни на Донбасі, а поруч з цим – відновити територіальну цілісність України.

Моя позиція в цьому питанні була і є незмінною. Це позиція українського народу, яку я, як президент, буду захищати. Донбас – це Україна. І там має панувати мир,

– наголосив Володимир Зеленський.

Окремо президент виділив пункти, яких необхідно досягти передусім:

► Повне припинення вогню.

► Повернення всіх полонених.

► Виведення іноземних військових формувань з українських земель.

► Встановлення контролю над державною кордоном.

І тільки потім – місцеві вибори за українським законодавством "під увагою не кулеметів, а міжнародних спостерігачів".

Все про рекордний пресмарафон Зеленського 10 жовтня – у матеріалах 24 каналу.

Звісно, і на цьому Зеленський окремо наголосив, Україна не збирається забувати про анексований Крим, повернення якого "стане нашим наступним викликом".

Повірте, у мене вже алергія на слово "капітуляція". Хочу ще раз запевнити: ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і не про Україну,

– підсумував Володимир Зеленський.

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