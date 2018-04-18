14:47
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мене були нормальні, ділові стосунки з Путіним, – Медведчук розповів, чому обрав Путіна кумом

292 Читать новость на русском
У мене були нормальні, ділові стосунки з Путіним, – Медведчук розповів, чому обрав Путіна кумом
У мене були нормальні, ділові стосунки з Путіним, – Медведчук розповів, чому обрав Путіна кумом / informator.news

Кум президента Росії Володимира Путніа Віктор Медведчук роз’яснив, чому обрав саме Путіна хрещеним батьком для своєї дочки.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

Читайте також: Не вважаю Росію агресором, – Медведчук

По-перше, у мене були тоді дружні стосунки з паном Медведєвим, ми були главами президентських адміністрацій. У мене були нормальні, ділові стосунки з паном Путіним. І просто десь у бесіді виникло це питання,
– роз’яснив Медведчук.

При цьому Медведчук не відповів на питання, чи вважає російського президента своїм близьким другом.

"Коли йдеться про таку людину, то таке питання можна задавати тільки їй... а мені некоректно про це говорити", – зазначив він.

Проте, на запитання чи довіряє Путін йому, Медведчук відповів:

Я думаю, що у пана Путіна є до мене довіра, – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генпрокуратура України взялася за кума Путіна Медведчука у справі щодо теракту Савченко.

Теги: Новини політики Володимир Путін Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
8291
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1042
Нові розробки у
сьогодні, 12:00 Нові розробки у "зеленій" енергетиці
Тимур Чмерук 1197
Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
сьогодні, 11:31 Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
1519
Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
сьогодні, 11:02 Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
Наталія Лебідь 913
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук