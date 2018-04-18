У мене були нормальні, ділові стосунки з Путіним, – Медведчук розповів, чому обрав Путіна кумом

Кум президента Росії Володимира Путніа Віктор Медведчук роз’яснив, чому обрав саме Путіна хрещеним батьком для своєї дочки.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

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По-перше, у мене були тоді дружні стосунки з паном Медведєвим, ми були главами президентських адміністрацій. У мене були нормальні, ділові стосунки з паном Путіним. І просто десь у бесіді виникло це питання,

– роз’яснив Медведчук.

При цьому Медведчук не відповів на питання, чи вважає російського президента своїм близьким другом.

"Коли йдеться про таку людину, то таке питання можна задавати тільки їй... а мені некоректно про це говорити", – зазначив він.

Проте, на запитання чи довіряє Путін йому, Медведчук відповів:

Я думаю, що у пана Путіна є до мене довіра, – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генпрокуратура України взялася за кума Путіна Медведчука у справі щодо теракту Савченко.