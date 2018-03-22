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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У мене виникає занепокоєння щодо психічного стану Савченко, – нардеп

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Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з вільних джерел

Народний депутат від партії "Об'єднання Самопоміч" Вікторія Войціцька занепокоєна психічним станом нардепа Надії Савченко.

Про це зазначила нардеп у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Надія Савченко сидить прямо за мною. І якраз, коли йшла мова, що вона начебто внесла гранату, начебто мала зброю і мала плани щодо підриву всього парламенту, у мене виникає занепокоєння щодо, в тому числі, психічного стану людини, яка позаду мене стоїть і говорить про те, що зона ураження – 200 метрів, вас тут усіх накриє", – запевнила Вікторія Войціцька.

Вона запевнила, що такі вислови Савченко та її вчинки не додають впевненості в тому, що людина адекватно оцінює себе і де вона перебуває і поводить себе адекватно, як парламентар, і як людина.

Можу лише сказати одне, що враховуючи, що вона провела стільки часу в застінках РФ, що вона була на фронті, то маємо говорити про те, що люди, які мали такий стрес, вони повинні пройти реабілітацію. Чого і не було. Її кинули відразу у вир найбільшого центру занепокоєння, стресу,
– переконана нардеп.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

20 березня Савченко дала брифінг у Верховній Раді, спростовуючи інформацію про підготовку теракту у Верховній Раді та в урядовому кварталі. Вона зізналася, що з часу свого звільнення із російського полону на територію Росії їздила лише один раз і двічі була на окупованих територіях Донбасу. Окрім того, позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала приміщення Верховної Ради, якби там були невинні люди. Вона розповіла, що знає про щонайменше чотири випадки, коли її "замовляли" з Банкової.

Чому такий резонанс навколо Надії Савченко? На 13 березня 2018 року Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.

15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.

Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини України Верховна Рада Надія Савченко Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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