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У мене все шикарно: Лобода дала перше інтерв’ю після пологів

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Світлана Лобода
Світлана Лобода / Instagram / @lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода, яка днями побувала на врученні премії "Муз-ТВ 2018" та отримала перемогу в номінації "Найкраща виконавиця", розповіла про другі пологи, які відбулись в одній з клінік Лос-Анджелеса.

Про це російська гастролерка в інтерв'ю російському виданню "Московский комсомолец".

Українська співачка Світлана Лобода народила доньку 24 травня в Медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі, США. Це вже друга дитина співачки, в квітні 2011 року вона народила первістка – доньку Євангеліну.

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В інтерв’ю співачка зізналась, що на других пологах зупинятись не планує. Тепер артистка дуже хоче народити сина.

"Спочатку, звичайно, дуже хотіла хлопчика, коли дізналася, що вагітна. Але вся сім'я у мене сильно хотіла дівчинку. Моя донечка вимагала: "Мама, тільки сестричку хочу!" І, коли ми дізналися, що у нас все-таки буде сестричка, щастя було багато, я з цією думкою звиклася за тиждень і вирішила, що хлопчик буде після. Встигнемо ще ", – розповіла Лобода.

 

Українська артистка додала, що пологи були дуже легкими і тривали п'ять годин, а народжувати в Лос-Анджелесі їй було дуже добре. На час відбуття на музичну премію в Росію вона "залишила доньці грудного молока на тиждень вперед". А от на запитання, коли ж вона розсекретить ім’я батька другої дитини, вона загадково відповіла: "Коли-небудь... Коли-небудь... У мене все шикарно".

Нагадаємо, що шанувальники співачки давно підозрюють, що батьком другої доньки Лободи може бути 55-річний Тілль Ліндеманн з гурту Rammstein. З ним співачку запримітили на фестивалі "Жара" в Баку влітку минулого року.

Теги: LifeStyle Музика Діти Світлана Лобода Зіркові мами Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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